LIVE Ciclocross | Superprestige Zolder 2023 in DIRETTA | vince Wout Van Aert davanti a uno stoico Iserbyt

16.12 La nostrafinisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a tutti. 16.10 Questa la classifica finale: 1 VAN57:05 2Eli Pauwels Sauzen – Bingoal 0:08 3 NIEUWENHUIS Joris Baloise Trek Lions 0:33 4 VANDEPUTTE Niels Alpecin – Deceuninck 0:35 5 DEL GROSSO Tibor Alpecin – Deceuninck 0:42 6 WYSEURE Joran Crelan – Corendon 0:46 7 HUYBS Ward Baloise Trek Lions 1:00 8 KUHN Kevin Circus – Reuz – Technord 1:08 9S Thijs Circus – Reuz – Technord 1:15 10 DOCKX Aaron Crelan – Corendon 1:27 16.09dopo questa prestazione incrementa il vantaggio nel. Ricordiamo che il belga è al comando anche della classifica di Coppa ...

15.44 Nieuwenhuis fa un piccolo errore nella contropendenza e rimane per un attimo piantato. 15.43 Risale ... (oasport)

16.00 Comincia l'ultimo giro! Nutrito il gruppo per il terzo posto: lotta tra Nieuwenhuis, Vandeputte e ... (oasport)

SUPERPRESTIGE - Altra tappa del Kerstperiode con i crossisti che arrivano a Zolder con partenza e arrivo nel tracciato che ospitò le gare di Formula 1 fino al ... Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova élite maschile di ciclocross a Zolder (Belgio), valevole per il circuito Superprestige ...