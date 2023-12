LIVE Ciclocross | Superprestige Zolder 2023 in DIRETTA | Van Aert non prende il sopravvento

Leggi su oasport

15.44 Nieuwenhuis fa un piccolo errore nella contropendenza e rimane per un attimo piantato. 15.43 Risale il gruppo Vanche è adesso in terza posizione: sembra avere in pugno la situazione. 15.41 Nel gruppo all'inseguimento che lotta per l'ottava posizione c'è il campione europeo Michael Vanthourenhout. 15.39 Joris Nieuwenhuis chiude in testa il quarto giro davanti a Iserbyt, Del Grosso e Vandeputte, Vanè quattro secondi più indietro. 15.38 Hubys sembra essere il corridore più in difficoltà nel drappello di sette che comanda la corsa. 15.37 Iserbyt si mette a fare il ritmo davanti a Nieuwenhuis, Vanin settima posizione. 15.35 Assorbito il tentativo d'attacco di Tibor Del Grosso: gruppetto che torna ad essere compatto. 15.34 Cambio di bicicletta ...