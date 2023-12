LIVE Ciclocross | Superprestige Zolder 2023 in DIRETTA | Van Aert cerca il colpo senza Van der Poel

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella prova élite maschile di(Belgio), valevole per il circuito-2024. Vanha un gran feeling con ildi: due vittorie nelle ultime edizioni, quella dello scorso anno proprio davanti a van derche oggi non sarà presente. Non sarà ai nastri di partenza neppure Tom Pidcock: il belga è quindi il favorito d’obbligo per la gara di casa. Ci saranno degli avversari comunque temibili per il corridore della Jumbo-Visma: proverà a contendergli il successo Eli Iserbyt, largamente al comando della classifica generale ...