LIVE Ciclocross | Superprestige Zolder 2023 in DIRETTA | si parte alle 15 10 | Van Aert cerca il successo

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.58 Dopo la tappa di Coppa del Mondo di ieri a Gavere, si torna al circuitocon l’appuntamento di. Tra i “big 3”, sarà presente solo Wout Van. 14.55 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella prova élite maschile deldel(Belgio). Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella prova élite maschile di(Belgio), valevole per il circuito-2024. Vanha un gran feeling con ildi ...

15.31 Nel frattempo Iserbyt e Ronhaar hanno scalzato Vanthourenhout per la quinta posizione. 15.30 ...

16.07 INIZIA L'ULTIMO giro ! 9'47" il crono fatto segnare da Van Der Poel in questa tornata, Van Aert ...

SUPERPRESTIGE - Altra tappa del Kerstperiode con i crossisti che arrivano a Zolder con partenza e arrivo nel tracciato che ospitò le gare di Formula 1 fino al ...