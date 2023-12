LIVE Alcaraz-Djokovic | esibizione Riyad 2023 in DIRETTA | spettacolo tra n 1 e n 2 del mondo!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match d’valevole per laSeason Tennis Cup. La nuova stagione tennistica non è ancora iniziata ufficialmente, ma quest’oggi andrà in scena una delle sfide più affascinanti delle ultime stagioni, che nell’anno passato ha formato una rivalità sentitissima per il gap generazionale che divide i due capolista del ranking ATP. I due atleti si sono sfidati ben quattro volte nel. Il primo atto della sfida se l’è aggiudicato il serbo, battendo in quattro set il classe 2003 nella semifinale del Roland Garros.si è preso la rivincita nell’appuntamento più ...