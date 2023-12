LIVE Alcaraz-Djokovic 4-6 | esibizione Riyad 2023 in DIRETTA | primo set che va al serbo

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-6 SET! Disastroso finale diset per, che con il secondo doppio fallo consecutivo regala il parziale all’avversario. 0-40 Sanguinoso doppio fallo per, tre set point. 0-30 Risposta vincente per il numero 1 del mondo con il dritto. 0-15 Accelera con il rovescio, si ferma in rete la difesa di. 4-5 GAME! Altra prima al centro per il, oradovrà servire per rimanere in corsa nel parziale. 40-15 Serve and volley vincente per il numero 1 del mondo. 30-15 Doppio fallo, è ildell’incontro. 30-0 Non rimane in campo la risposta ...

RIYADH (ARABIA SAUDITA) - Non ci saranno punti in palio per il ranking Atp ma lo spettacolo è garantito: Novak Djokovic e Carlos(rispettivamente n.1 e n.2 al mondo ) si sfidano in un match d'esibizione valido per la ' Riyadh Season Tennis Cup '. Il match è in programma alla ' Kingdom Arena ' di Riyadh a partire dalle ...Alle 17 (in tv) secondo atto dello show con i primi due tennisti del ranking, il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos, ancora una volta di fronte come nelle finali di Wimbledon (...The Sporting News is providing live updates and highlights from the Riyadh Season Tennis Cup taking placing in Saudi Arabia.