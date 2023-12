LIVE Alcaraz-Djokovic 4-6 6-4 | esibizione Riyad 2023 in DIRETTA | si va al terzo set!

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-4 SET! Secondo ace consecutivo per il 21enne di Murcia,che verrà decisa al40-15 Ace, due set point per lo spagnolo. 30-15 A segnocon il dritto. 15-15 Non riesce ad alzare la palladopo un super recupero difensivo del serbo. 15-0 Prima vincente per lo spagnolo. 5-4 GAME! Servizio vincente per il numero 1 del mondo, che ora però dovrà strappare il servizio aper rimanere nel set. 40-15 Si schianta in rete il rovescio di. 30-15 Grandiosa volee messa a segno dacon il rovescio. 30-0 Scappa via il dritto del numero 2 del mondo. 15-0 Termina ...

RIYADH (ARABIA SAUDITA) - Non ci saranno punti in palio per il ranking Atp ma lo spettacolo è garantito: Novak Djokovic e Carlos(rispettivamente n.1 e n.2 al mondo ) si sfidano in un match d'esibizione valido per la ' Riyadh Season Tennis Cup '. Il match è in programma alla ' Kingdom Arena ' di Riyadh a partire dalle ...Alle 17 (in tv) secondo atto dello show con i primi due tennisti del ranking, il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos, ancora una volta di fronte come nelle finali di Wimbledon (...The Sporting News is providing live updates and highlights from the Riyadh Season Tennis Cup taking placing in Saudi Arabia.