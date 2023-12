LIVE Alcaraz-Djokovic 4-6 6-4 6-4 | esibizione Riyad 2023 in DIRETTA | lo spagnolo si aggiudica la super sfida

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-4 GAME, SET AND MATCH! Il numero 2 del mondo si prende l’applauso del pubblico dih, battendo con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 Novakin poco meno di due ore. 40-0viene infilato dal passante di rovescio di, tre match point per lo. 30-0 Rovescio vincente per il numero 2 del mondo. 15-0intercetta la veronica giocata da, ma la sua demi volee finisce in corridoio. 5-4 BREAK! Vola via il dritto del serbo, loservirà per portarsi a casa l’. 40-V Brutto errore perin uscita dal servizio con il dritto, palla break ...

RIYADH (ARABIA SAUDITA) - Non ci saranno punti in palio per il ranking Atp ma lo spettacolo è garantito: Novak Djokovic e Carlos(rispettivamente n.1 e n.2 al mondo ) si sfidano in un match d'esibizione valido per la ' Riyadh Season Tennis Cup '. Il match è in programma alla ' Kingdom Arena ' di Riyadh a partire dalle ...Alle 17 (in tv) secondo atto dello show con i primi due tennisti del ranking, il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos, ancora una volta di fronte come nelle finali di Wimbledon (...The Sporting News is providing live updates and highlights from the Riyadh Season Tennis Cup taking placing in Saudi Arabia.TENNIS - Giocata sensazionale del 24 volte campione Slam nell'esibizione contro Carlos Alcaraz a Riyad in Arabia Saudita ...