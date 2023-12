Lino Banfi ha trascorso il primo Natale senza la moglie Lucia | «Un vuoto insopportabile»

I partecipanti allo Zecchino D'Oro 2023 (Us - foto di Sergio Agazzi) Edizione numero 66 per Lo Zecchino d’Oro . Si parte su Rai1 domani, venerdì ... (davidemaggio)

Lino Banfi , costretto a vivere l’ennesima Tragedia della sua vita: “Gesto estremo senza spiegazione” . Non c’è pace Impossibile non conoscere ... (howtodofor)

Lino Banfi si ritira da Ballando con le Stelle

Lino Banfi lascia Ballando con le Stelle “Sono qua per confermarvi che non posso continuare per mille ragioni, non ce la faccio“. Apertura con ... (davidemaggio)