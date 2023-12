Lino Banfi | 87 anni | riflette sul primo Natale senza l’amata moglie Lucia

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 27 dicembre 2023), il famoso attore pugliese, ha vissuto un momento toccante questo, segnando illa sua amata, morta a febbraio all’età di 85dopo una lunga battaglia contro l’Alzheimer. La coppia, sposata dal 1962, condivideva un profondo legame iniziato nel 1952 quandoaveva 16aveva duemeno di lui. In un’emozionante intervista con Il Corriere della Sera,ha ricordato il suo amore duraturo pere le sfide che hanno affrontato insieme. “è sempre stata con me, anche adesso che non c’è più. Sono certa che ci ascolta, che ascolta quello ...