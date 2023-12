Lindstrom e Lobotka out contro il Monza? Arriva l’ultim’ora da Castel Volturno

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Pochi giorni a Napoli-, ci sono importanti novità dall’allenamento odierno degli azzurri Venerdì sera alle 18:30 sarà Napoli-. Per gli azzurri sarà l’ultima uscita del 2023, un anno che ha portato un attesissimo scudetto nella bacheca trofei di. In vista dell’ultimo match dell’anno, i tifosi sperano di concluderlo nel miglior modo possibile dopo la delusionetala Roma. Cinque sconfitte in otto partite da quanto Walter Mazzarri è tornato a sedersi sulla panchina del Napoli. Un cambio allenatore che alla dirigenza non sta certamente dando i risultati sperati.ilservirà vincere per chiudere almeno bene l’anno e provare a guadagnare punti in classifica per un piazzamento tra le prime quattro. Novità in ...