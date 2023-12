L' importante è la disciplina Vale per i conti italiani | vale anche per Giorgetti

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il ministro rientra nei binari di governo (e di partito) dopo la delusione espressa sul Mes, assicurando di non aver mai promesso nulla a Bruxelles. Rivendica il compromesso in Ue sul Patto di stabilità, "non festeggio, ma è migliore delle vecchie regole". Esclude manovre correttive. Rimane l'incubo superbonus: "Basta con queste allucinazioni"