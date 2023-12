L’impatto sottostimato dei pesticidi sulla salute del suolo

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) «In pochi sanno che il nostro futuro dipende dallo strato sottile che si estende sotto i nostri piedi. Ile la moltitudine di organismi che vivono al suo interno ci forniscono cibo, biomassa, fibre e materie prime, regolano i cicli dell’acqua, del carbonio e dei nutrienti e rendono possibile la vitaterra». Nel 2021 la Commissione europea riconosceva così ilcome risorsa vitale, non rinnovabile e non sostituibile. A distanza di due anni il consumo di questa risorsa in Italia è aumentato del dieci per cento e, nel 2022, le nuove coperture artificiali hanno riguardato 56,7 chilometri quadrati, in media quindici ettari al giorno. Ma il consumo non è l’unica forma di abuso attuata nei confronti del: alla sottrazione di capitale all’agricoltura, infatti, si affianca il regime di sfruttamento a cui ...