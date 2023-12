L’icona della Madonna di Montevergine per le celebrazioni del Papa

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Sarà trasportata a Roma ed esposta nella basilica vaticana di San Pietro per ledel 31 dicembre e del 1° gennaio, presiedute daFrancesco, l'antica IconaLactans custodita nel Museo Abbaziale di(Mercogliano, Avellino). Per antica tradizione si ritiene essere la prima effigie mariana venerata da san Guglielmo da Vercelli, fondatore dell'Abbazia virginiana, di cui si sta celebrando il IX centenario. Raffigura la Madre di Dio nell'iconografia ricorrente tardo bizantinaGalaktotrophousa, Colei-che-nutre-con-il-latte, nell'atto di porgere il suo seno scoperto al Bambino per il suo nutrimento. E' rivestita di un abbigliamento imperiale e con la testa cinta dalla corona. Ai piedi...