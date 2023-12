L’espresso come al Bar con la Macchinetta per Caffè De’Longhi | OFFERTA PAZZESCA su Unieuro

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)lancia una nuova promozione sul suo sito con consegna gratuita fino all’1 Gennaio e oggi, ad essere inè laper ilGenio S La nuova Genio S die Nescafè Dolce Gusto offre un’esperienza nella preparazione delassolutamente personalizzata con il suo design compatto che si adatta facilmente a ogni spazio della cucina. Leggera e compatta, questa macchina è la scelta ideale per chi cerca la massima versatilità senza rinunciare al gusto autentico del. Dotata di una pompa a 15 bar, la Genio S garantisce risultati perfetti in tazza. Questa pressione ottimale consente di creare espressi dal ricco aroma e dalla copertura cremosa color nocciola, trasformando ogni tazza in un’esperienza ...