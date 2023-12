Legge 104 | si può cambiare il box doccia utilizzando le agevolazioni?

Leggi su informazioneoggi

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) La104 permette di usufruire di numerosi. Possono essere utilizzate anche per acquistare oil box? Le persone con handicap fisici, psichici e sensoriali possono richiedere la104 in modo tale da approfittare di tanti vantaggi loro dedicati. Lo scopo è migliorare la qualità della vita.104 per comprare box(Informazioneoggi.it)Le persone con un handicap possono chiederne l’accertamento per ottenere il riconoscimento della104. La procedura richiede l’invio della domanda all’INPS dopo aver ottenuto il certificato attestante la disabilità dal medico di base per poi sottoporsi ad una visita medica al termine della quale la Commissione redigerà un verbale completo di ...