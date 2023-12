Lee Sun-kyun | trovato morto l’attore del film premio Oscar ‘Parasite’

- kyun, l'attore sudcoreano famoso per il suo ruolo nel film ' Parasite ' che ha trionfato agli Oscar 2020, è stato trovato morto in quello che appare come un suicidio. Il 48enne è stato ...L'attore sudcoreano- kyun, famoso per il suo ruolo nel film Parasite che ha trionfato agli Oscar 2020, stato trovato morto oggi in quello che appare come un suicidio. Lo riporta l'agenzia Yonhap. L'attore 48enne ...SEUL, 27 DIC. - Lee Sun-kyun, l'attore sudcoreano famoso per il suo ruolo nel film "Parasite," vincitore di premi agli Oscar nel 2020, è stato tragicamente ritrovato senza vita oggi, in un evento che ...L’attore sudcoreano Lee Sun-Kyun, famoso per il suo ruolo in “Parasite”, il film che ha trionfato agli Oscar 2020, è stato trovato morto a bordo di un’auto a Seul. Il 48enne, che dalle prime informazi ...