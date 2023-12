Lee Sun-kyun | morto l’attore sudcoreano del film premio Oscar ‘Parasite’

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Lee Sun-, attorenoto per il suo ruolo neldel 2020 Parasite, è stato trovatoall’età di 48 anni. Le cause del decesso non sono ancora del tutto chiare, anche se si parla di suicidio. Il cadavere è stato rinvenuto in un’auto parcheggiata in un parco che si trova nel centro di Seoul. Lee Sun-era indagato per uso illegale di droghe da ottobre. Si era difeso affermando di essere stato indotto con l’inganno a consumarle e aveva denunciato di aver subito diverse estorsioni. Lo scandalo aveva offuscato la sua immagine di attore di successo, privandolo di apparizioni televisive e contratti pubblicitari, secondo diversi media sudcoreani.aveva parlato con i giornalisti alla fine di ottobre prima di un ...

Lee Sun-kyun , attore sudcoreano noto al grande pubblico per il suo ruolo nel film premio Oscar Parasite , è stato trovato morto in un’ auto in un ... (open.online)

E' stato trovato morto a Seul l'attore sudcoreano- kyun, star del film 'Parasite', che nel 2020 trionfò agli Oscar. Il corpo dell'attore 48enne è stato trovato stamani dalla Polizia in un'auto nella capitale sudcoreana. Lo hanno riferito i ...7.50 Cinema, trovato morto- kyun L'attore sudcoreano- kyun, noto per aver recitato nel film premiato con l'Oscar 'Parasite', è stato trovato morto dalla polizia all'interno di una automobile in un parco nel ...L’attore sudcoreano Lee Sun-Kyun, famoso per il suo ruolo in “Parasite”, il film che ha trionfato agli Oscar 2020, è stato trovato morto a bordo di un’auto a Seul. Il 48enne, che dalle prime informazi ...Lutto nel mondo del cinema: l’attore sudcoreano Lee Sun-kyun, famoso per il suo ruolo nel film Parasite (che vinse come miglior film e fece incetta di statuette agli Oscar 2020), è stato trovato morto ...