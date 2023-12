Lee Sun-Kyun | morto l’attore di Parasite | “Trovato in un parcheggio”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il Korea Times stamani ha dato la notizia della morte di Lee Sun-, noto per aver recitato nel film premio Oscarnon stava passando un periodo facile, nei mesi scorsi infatti è stato indagato per l’uso di droghe illegali. Il corpo senza vita dell’artista oggi è statoin undi Seul, dopo che la moglie ha chiamato la Polizia dicendo di averuna lettera che sembrava fosse un addio. “L’uomo è statoprivo di sensi in unnel centro di Seoul alle 10:30 e la Polizia lo ha successivamente identificato. La polizia aveva precedentemente ricevuto una segnalazione secondo cui l’uomo era uscito di casa dopo aver scritto un biglietto in cui sembrava far intendere che non sarebbe tornato vivo. Per ...