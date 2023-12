Lee Sun-kyun è morto La star sudcoreana di Parasite è stata trovata in auto in un parco al centro di Seul

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Lee Sun-, attore sudcoreano noto al grande pubblico per il suo ruolo nel film premio Oscar, è stato trovatoin un’in unaldi. A riportare la notizia le testate sudcoreane citando fonti di polizia. .Il 48enne era privo di sensi e non è ancora confermato che si tratti di suicidio, anche se questa potrebbe esser una delle ipotesi in campo. Lee Sun-non stava passando un bel momento. Da ottobre pendeva su di lui una indagine per uso illegale di stupefacenti. Aveva dichiarato di esser stato indotto all’uso sotto estorsioni che lui stesso aveva denunciato. Ma lo scandalo ha minato la sua carriera nello spettacolo. L’attore si è visto così saltare apparizioni tv, serie e contratti pubblicitari. Il luogo del ...

