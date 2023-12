Lee Sun-kyun è morto | era uno degli attori di Parasite

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) L’attore sudcoreano Lee Sun-nella sua auto all’età di soli 48 anni e sospettato di fare uso di farmaci psicotropi. Si pensa al suicidio per uno dei protagonisti del successo del 2020,, che aveva vinto l’Oscar come Miglior Film. Sebbene da noi fosse conosciuto solo per aver partecipato al capolavoro di Bong Joon-ho, in Corea del Sud era molto famoso anche per altre produzioni come la serie tv di AppleTv Dr. Brain e al Festival di Cannes 2023, fuori concorso, è stato presentato il suo ultimo lavoro, Sleep. Lee Sun-in Dr. Brain, fonte: AppleTv+Le cause del decesso non sono ancora chiare, tuttavia il corpo è stato trovato all’interno della sua auto nel centro di Seul dalla polizia e sembra ormai accertata la possibilità del suicidio. Era indagato per l’assunzione di cannabis e farmaci psicotropi, ...