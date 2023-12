Lee Sun-kyun | come è morto l’attore di Parasite?

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Lee Sun-, attore sudcoreano noto ai più per il ruolo del giovane marito indi Bong Joon -ho, è stato trovatoall’interno di un auto nei pressi di un parco nella capitale Seoul, per cause ancora da determinare; gli inquirenti sospettano che alla base dell’improvviso decesso possa esserci un suicidio.di recente, era finito sotto indagine da parte delle autorità statali per un presunto utilizzo di droghela cannabis e altre sostanze psicoattive. Di recente il governo coreano ha imposto un’importante stretta sul consumo di stupefacenti, montando casi di alto profilo, in cui sono state coinvolte a vario titolo diverse celebrità locali. Secondo l’agenzia di stampa Yonhap, Sun-nei giorni scorsi sarebbe stato interrogato a lungo dalla polizia, per un ...