Le previsioni meteo per giovedì 28 dicembre

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Roma Cieli poco o irregolarmente nuvolosi nel corso delle ore diurne. Nessuna variazione attesa tra serata e nottata con tempo asciutto. Temperature comprese tra +6°C e +14°C. Lazio Giornata stabile ma uggiosa specie sul medio-alto Lazio nel corso delle ore diurne; ampi spazi di sereno su Ciociaria e zone interne. Stabile anche in serata ma con nuvolosità in progressivo aumento. NAZIONALE AL NORD Al mattino nubi basse su Pianura Padana e Liguria con possibili pioviggini, sereno o poco nuvoloso sugli altri settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma uggioso, salvo isolati piovaschi sulla Liguria. AL CENTRO Nuvolosità irregolare al mattino specie tra Toscana, Umbria e coste adriatiche, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio ancora nuvolosità ma con tempo asciutto, spazi di sereno in Appennino. In serata e in ...