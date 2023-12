Le migliori serie TV del 2023

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Dall'esordio di The Last of Us ai gran finali di Succession, Mrs. Maisel e The Crown, passando per lo strepitoso ritorno di The Bear, ecco leTV trasmesse in Italia nel. Titoli amatissimi che ci hanno salutato con il loro atto conclusivo, ma anche novità sorprendenti, gradite conferme e qualche 'ritorno' che ha superato ogni aspettativa: come sempre, un'annata televisiva può offrire al pubblico un'ampia varietà di scelte, e finora ilnon ha fatto eccezione. Nell'ambito del mondo dello spettacolo, l'anno in corso sarà ricordato ovviamente anche per lo sciopero di attori e sceneggiatori statunitensi, i cui effetti peseranno non poco sulle programmazioni per il 2024; nel frattempo, però, il ventaglio di opere televisive che ci stanno tenendo compagnia in questi mesi appare senz'altro ricco ed ...