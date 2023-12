Le lacrime di Chiara Ferragni per Balocco non hanno fatto boom

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Non è stato l’ultimo miracolo diquello della tuta grigia Laneus da 600 euro indossata e bagnata dallenel famoso video di scuse per il pasticcio del pandoro rosa. Il capo non è andato esaurito in seguito a quel video, ma risultava «sold out» già otto giorni prima. Il 10 dicembre infatti l’account Tumbir “wardrobe”, che posta ogni capo indossato dalla influencer su Instagram svelandone marca e prezzo, segnalava che la tuta grigia era esaurita e quindi non più acquistabile. L’accusa di Selvaggia Lucarelli Aveva dunque ragione Selvaggia Lucarelli, l’implacabile accusatrice dellache ha svelato già a fine 2022 il pasticcio del Pandoro, a sentenziare su X la vigilia di Natale: «Così, per la cronaca, era ...

Moritz La tuta prima del giorno delleera stata indossata dalla stessaFerragni in un servizio fotografico girato a St. Moritz, e in altre occasioni e in vari colori è stata indossata ...... che fine ha fattoFerragni Già, dopo lo scandalo del pandoro e delle uova di Pasqua e dopo il video di scuse in, è sparita dai radar, avvistata soltanto alla vigilia di Natale al ...Un indizio che potrebbe risultare decisivo per avere una risposta alla domanda gossippara che domina negli ultimi giorni: che fine ha fatto Chiara Ferragni Già, dopo lo scandalo del pandoro e delle u ...Il rapper è tornato su Instagram il giorno della vigilia di Natale per condividere con i follower alcuni momenti delle feste in famiglia con i piccoli Leone e Vittoria. Della moglie nessuna traccia Le ...