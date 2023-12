Le giovani mani della Calabria creano un artistico legame tra Italia e Regno Unito

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Un importante riconoscimento a livello nazionale per una studentessa calabrese dell’istituto omnicomprensivo di San Demetrio Corone, per la creazione di una cartolina artistica ispirata altrae ai canti di Natale. Il concorso, “Christmas Card Competition” è stato istituito dall’ambasciata britannica di Roma. Una cartolina artistica per rinsaldare iltra, ispirata ai canti di Natale. Questo lo spirito del concorso “Christmas Card Competition” indetto dall’ambasciata britannica a Roma. Ed è stata la musa dell’estrema terra dello stivale a rappresentarlo con originalità e creatività, grazie alle doti artistichestudentessa Anastasia De Simone, dell’Istituto ...

Il mondo del calcio in Germania è sotto shock per la notizia della tragica morte di Agyemang Diawusie . Il calciatore aveva soltanto 25 anni e ... (thesocialpost)

È uscito in libreria Un segreto difficile da mantenere, edito da Erga. Si tratta del mio primo romanzo per ragazzi, largamente autobiografico, nato ... (ilfattoquotidiano)

... rendiamo grazie a Dio per tutte le cose buone che abbiamo ricevuto, anche quelle fatte dalle... Il mio saluto va infine ai, ai malati, agli sposi novelli e agli anziani. Il Bambino di ...... per allontanre la sfortuna, mentre idelle città costiere non rinunciano al bagno di ... La serata prosegue con diversi giochi , come pescare con lela frutta secca che galleggia su un ...Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.E' successo la notte scorsa a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi: all'improvviso, e per ragioni ancora da chiarire, si è accesa una violenta dicussione t ...