Le figlie di Morgan insieme a Natale “Sono il papà più felice del mondo”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) È stato unspeciale per: l’ex giudice di X Factor, oggi 51 anni, è infatti riuscito a riunire per la prima volta le sue tre, avute da relazioni diverse. Lo testimonia un dolce post Instagram pubblicato dal cantante stesso, che recita: “2023.ilpiùdel, le mie tre meravigliose creature per la prima volta”. Il frontman dei Bluvertigo, al secolo Marco Castoldi, ha quindi passato ilcon la sua primogenita Anna Lou, avuta nel 2001 dall’attrice Asia Argento, Lara, nata nel 2012 dalla sua relazione con l’ex gieffina e concorrente di X Factor 5 Jessica Mazzoli, e infine Maria Eco, avuta nel 2020 da Alessandra Cataldo. Negli anni passati, il rapporto di ...

Vuole scrivere un romanzo autobiografico 'Non si baciano le figlie di un pastore'. Morgan si è mostrato in compagnia delle sue tre figlie durante le feste di Natale e ha espresso tutta la sua felicità. Il cantante chiude un 2023 da dimenticare nel migliore dei modi: "Le mie tre meravigliose creature per la prima volta insieme"