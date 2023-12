Lazio | tutto fermo per il rinnovo di Zaccagni La Fiorentina ci prova

Per il mercato di gennaio in casa Lazio stanno valutando alcuni profili per rinforzare la difesa. 18 gol subiti in 16 gare di campionato, più... (calciomercato)

... con il patrocinio di RomaFilm Commission, SIAE, FPI, RomaFilm Commission, Panalight. ... ed infine i registi Roberto Cipullo e Massimo Cinque per il documentario "in un tempo ...... clicca su Gestisci cookie e AccettaGestisci cookie Quante partite salta Osimhen Oltre alle ... con Osimhen già a disposizione per- Napoli del 28 gennaio. In caso le 'Super Eagles' ...RASSEGNA STAMPA - È l'ora di Daichi Kamada. Dopo solo sei presenze dal primo minuto con la maglia della Lazio, e un gol in Serie A al Napoli, il giapponese ...Sono precipitate le condizioni del ragazzo di diciassette anni coinvolto nell'incidente sulla rotonda di viale Lazio, nella notte tra il 23 e il 24 dicembre.