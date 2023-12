Lazio | tutti i guai di Sarri

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il sorriso per la vittoria di Empoli è durato poco. La sfortuna stavolta ci ha messo lo zampino sotto forma di infortuni di Immobile e Luis Alberto che complicano i piani diper la sfida col Frosinone ma anche per un inizio di 2024 molto complicato tra campionato, Coppa Italia (possibile derby contro la Roma nei quarti l'11 gennaio) e Supercoppa in Arabia (semifinale quasi impossibile contro l'Inter capolista). I due malanni del leader tecnico della squadra, il Mago spagnolo, e di Ciro, punto di riferimento di un attacco spuntato, sono stati confermati dagli esami strumentali dopo lo stop durante la gara di Empoli, Più grave lo stiramento dell'attaccante che rischia di tornare solo dopo la prima metà del mese, da gestire quello di Luis Alberto alle prese con un fastidioso dolore al pube che nessuno vuole chiamare pubalgia. I sostituti in rosa designati dal ...

Lazio-Frosinone sarà arbitrata da Ermanno Feliciani. Le due squadre scendono in campo per l'ultimo appuntamento della Serie A del 2023 contro il Frosinone nel fine settimana che ...