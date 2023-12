Lazio | tegola per Sarri | lesione all’adduttore per Luis Alberto

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Ladovrà i conti con lo stop diche dovrà rimanere fermo ai box per un tempo ancora non definito, ma sicuramente non brevissimo. Il centrocampista, mente e luce dei biancocelesti, si è fermato nella partita contro l’Empoli uscendo anzi tempo. Gli esami hanno ribadito l’entità seria dell’infortunio, riportando anche unaimportante per lo scacchiere di Maurizio. Gli accertamenti hanno evidenziato undi basso/medio grado dell’adduttore della coscia sinistra, riportata nel corso della partita contro l’Empoli. Il giocatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero. SportFace.

