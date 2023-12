Lazio | si complica il recupero di Romagnoli | ecco le condizioni del difensore | Serie A

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) 2023-12-27 12:36:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Si allungano i tempi diper Alessio. Dopo i forfait contro Inter e Empoli, ildellaera atteso di nuovo in campo a Formello in questi giorni per tornare a disposizione col Frosinone venerdì. Niente da fare invece. Ieri l’ex Milan non si è allenato alla ripresa dei lavori nel centro tecnico biancoceleste. Si teme una ricaduta al polpaccio, un muscolo che lo ha sempre fatto soffrire in carriera. Di fatto il centrale di Anzio è fermo da dopo il derby, quando durante l’ultima sosta per le Nazionali era stato costretto ad alzare bandiera bianca. Nei prossimi due giorni le suesaranno valutate attentamente per capire se il ...

Samardzic si: l'Udinese non vorrebbe cederlo per il mercato di gennaio La Juventus ...valuterebbe anche altri profili per il centrocampo come ad esempio quello di Luis Alberto della. © ...La lazio sta valutando le posizioni di alcuni giocatori. Scopri con noi quali sono le possibili cessione del club biancoceleste nel mercato invernale.Infortunio Romagnoli, il difensore ora preoccupa: c'è il timore di una nuova ricaduta al polpaccio. Tutti gli aggiornamenti Il problema al polpaccio di Alessio Romagnoli preoccupa tutti in casa Lazio.