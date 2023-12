Lazio | lesione dell’adduttore della coscia sinistra per Luis Alberto

I convocati per Verona: out anche Patric, si rivede Zaccagni ROMA - lesione distrattiva a carico del retto femorale della coscia sinistra. E' ... (ilgiornaleditalia)

I convocati per Verona: out anche Patric, si rivede Zaccagni ROMA - lesione distrattiva a carico del retto femorale della coscia sinistra. E' l'esito ... (247.libero)

La Lazio dovrà i conti con lo stop di Luis Alberto che dovrà rimanere fermo ai box per un tempo ancora non definito, ma sicuramente non brevissimo. ... (sportface)

Gli accertamenti hanno evidenziato undi basso/medio grado dell'adduttore della coscia sinistra, riportata nel corso della partita contro l'Empoli". Così lain una nota sul proprio sito ...comunica che il calciatore Luis Alberto è stato sottoposto in data odierna a esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti hanno evidenziato undi ...Brutte notizie per la Lazio: Luis Alberto rimarrà fermo per venti giorni dopo l'infortunio occorso al Castellani di Empoli. Gli esami strumentali hanno riportato una lesione di ...Roma, 27 dic. - (Adnkronos) - "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Luis Alberto è stato sottoposto in data odierna a esami clinici e strumentali presso Paideia International Ho ...