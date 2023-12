Lazio | ansia Luis Alberto | si teme lungo stop

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Laè preoccupata per le condizioni di, nel pomeriggio effettuerà ulteriori controlli ma siuna lesione nella zona inguinale Laè preoccupata per le condizioni di, nel pomeriggio effettuerà ulteriori controlli ma siuna lesione nella zona inguinale. Lo staff medico, dopo Empoli, ha preferito attendere, supponendo un infortunio più serio rispetto allodi Immobile. Dopo quattro giorni di totale riposo, la risonanza magnetica alla Paideia farà piena luce sulle condizioni dello spagnolo. Qualora si trattasse di uno stiramento il numero 10 si fermerebbe per un mese. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

Il capitano dellaha effettuato oggi gli esami che, come riporta il comunicato ufficiale del club 'hanno evidenziato un trauma distrattivo del semitendinoso della coscia destra. Il calciatore ...IL CALENDARIO E DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING Venerdì 22 dicembre Empoli-ore 18:30 Dazn ... Lautaro Martinez tiene inl'Inter e non ci sarà contro il Lecce con Pavard ancora dalla panchina. ...RASSEGNA STAMPA - Chiudere in bellezza il 2023. È l'imperativo della Lazio, che contro il Frosinone giocherà l'ultima partita dell'anno solare prima di tuffarsi nel ...La vittoriosa trasferta di Empoli ha lasciato il segno con due infortuni muscolari per il capitano e il 'Mago': tutti i dettagli ...