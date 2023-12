Lavezzi isolato e in crisi | droga e truffe Stop alle relazioni pubbliche e social in mano al fratello

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Era stato dimesso dall’ospedale, dove era stato ricoverato a causa di una rissa, ed era poi rientrato in Argentina per stare vicino alla famiglia nella fase di recupero post operatoria. Ora sembra che l’ex attaccante del Napoli e della Nazionale argentina – che viene da un periodo molto difficile, non solo a causa della salute, ma anche, si racconta dall’Argentina, per via di una truffa milionaria subita prima del ricovero – non sia più raggiungibile dall’esterno. Stando a quanto riporta Fanpage, infatti, Ezequiel “Pocho”è stato messo al sicuro dai parenti, che l’hannoper proteggerlo e tutelarlo, anche a causa dei rapporti che aveva stretto ultimamente, considerati pericolosi dai familiari. Sembra infatti che l’ex giocatore si fosse circondato di amicizie considerate poco sicure – anche dietro il danno economico subito ci sarebbe una ...