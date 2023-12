Laura Pausini incanta e commuove il PalaSele di Eboli

Leggi su zon

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) A distanza di cinque anni dall’ultimo concerto, ieri sera ildiha ospitato il tour mondiale dicon un sold out, e stasera – il 27 dicembre – si replica per una seconda serata già prossima al tutto esaurito.ha presentato uno show impeccabile, un’esperienza perfettamente curata e costruita per celebrare i suoi primi trent’anni di carriera. Non si può fare a meno di sottolineare quanto ogni singolo dettaglio abbia contribuito alla grandiosità dell’evento. Dalla scenografia ai costumi, dai visual alle coreografie, ogni elemento è stato attentamente elaborato per offrire un’esperienza visiva e sonora straordinaria. Il palco, sviluppato su due livelli e arricchito da una passerella a forma di freccia, ha reso tangibile il viaggio tra ...