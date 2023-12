Latina | straniero aggredisce a pugni in faccia una 16enne a spasso col cane e tenta di violentarla

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) L’ha aggredita alle spalle mentre, la notte della Vigilia di Natale, stava portando ail: una furia cieca, quella con cui losi è scagliato su unadi, scaraventata in terra e colpita ainneltivo di tramortirla e neutralizzare le reazione della ragazzina che, difendendosi, ha evitato che l’uomo riuscisse nel suo intento:. La giovane, per quanto terrorizzata, è riuscita a reagire con coraggio e sangue freddo. E a divincolarsi dalla morsa del cittadino extracomunitario che l’ha brutalmente assalita all’improvviso, graffiandolo e dimenandosi. Un istinto di sopravvivenza, quello della giovanissima vittima, che le ha permesso di difendersi e di evitare il ...

...uno. A rimanere vittima, per l'ennesima volta, una minorenne che grazie alla forza della disperazione e ai riflessi pronti è riuscita a evitare lo stupro . L'ennesimo caso arriva da, ......discografiche e vanta collaborazioni con vari musicisti del panorama jazz italiano efra ... Il trio propone un itinerario musicale che condurrà l'ascoltatore dalle coste dell'America, ...La minore stava passeggiando nel centro di Latina quando l'aggressore straniero l'ha presa alle spalle nel tentativo di stuprarla. Fermato dalla polizia ...Aggredita in strada, una ragazzina minorenne è riuscita a divincolarsi dal suo aggressore graffiandolo in faccia e riuscendo a chiedere aiuto ...