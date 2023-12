Latina Contenziosi con la “Latina Ambiente” | il Comune risparmia 12 milioni di euro

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)– Con la deliberazione approvata oggi dal Consiglio comunale si conclude l’iter avviato dalla giunta del sindaco Matilde Celentano per la definizione della transazione con la societàin fallimento. Ilverserà alla curatela la somma complessiva di seidia fronte di una pretesa creditoria di circa 18L'articolo Temporeale Quotidiano.

L'Essequibo: una terra contesa Chi conosce l'Americasa che le dispute di frontiera come ... E, infine, diversirimangono ancora irrisolti. Tra questi vi è proprio quello dell'...L'Essequibo: una terra contesa Chi conosce l'Americasa che le dispute di frontiera come ... E, infine, diversirimangono ancora irrisolti. Tra questi vi è proprio quello dell'...BUENOS AIRES, 13 DIC - L'Onu ha annunciato l'invio di due osservatori al vertice in agenda domani a Saint Vincent e Grenadine fra i presidenti di Venezuela e Guyana, Nicolás Maduro e Isfaan Ali, che s ...