Latina | aggredisce e tenta di violentare una ragazzina | arrestato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)un uomo alla vigilia di Natale dopo che ha aggredito eto diuna minorenne. Vigilia di Natale con brivido per una minorenne che, a, è stata vittima di un’aggressione eta violenza sessuale. Inizia tutto nel tardo pomeriggio del 24 dicembre, quando la giovane stava camminando per strada e viene assalita da un uomo. Tutto avviene improvvisamente, l’aggressore – di origini extracomunitarie – ha prima assestato due colpi al volto della giovane e poito la violenza sessuale. La freddezza della giovane ha rappresentato anche la sua salvezza: è riuscita a graffiargli il viso per poi scappare e denunciare tutto. L’uomo è stato quindicon le accuse di aggressione eta violenza ...