L’Arabia Saudita tenta anche l’arbitro Orsato? L’indiscrezione

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) L'Arabiasta lavorando per migliorarela classe arbitrale: nel mirino è finito il fischietto italiano Daniele

Jesse Lingard è attualmente ancora svincolato e con il mercato di gennaio potrebbe essere un’occasione per diversi club Jesse Lingard è attualmente ... (calcionews24)

Matteo Politano ha voglia di rinnovare il suo contratto con il Napoli ma il club al momento non ha più parlato con il suo agente Matteo Politano ha ... (calcionews24)

... si è diretto anche'ex Ct Roberto Mancini, che sta allenando proprio la nazionale. E il forcing prosegue, con altri protagonisti nel mirino, non soltanto calciatori.mette le mani ......potrebbe aprirsi anche un ruolo da dirigente nel paese. ... Al di là dello stipendio più che raddoppiato in. Calvarese ... Se Orsato accettasse'offerta, sarebbe una vera sconfitta per'...