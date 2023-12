L’Arabia Saudita si prende anche gli arbitri italiani | Orsato lascia la Serie A?

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) L’arbitro Danielepotrebbe finire in Arabia. Il fischietto di Schio saluta laA? Non solo i calciatori,è pronta a sborsare cifre folli per assicurarsiglidel campionato diA. Le alte sfere della Saudi Pro League, infatti, avrebbero già presenterò delle avance per assicurarsi nel loro torneo i servigi dell’arbitro Daniele. Così come diversi giocatori della massimaitaliana,il fischietto appartenente alla sezione di Schio sarebbe finito nell’orbita dei poteri forti del calcio arabo. L’arbitro Danielefa gola al, pronta a convincerlo ricoprendolo ...