L’antifascismo che non c’è sulle barricate contro il fascismo che non c’è

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il sindacato dei giornalisti annuncia il boicottaggio (che non c’è) della conferenza stampa di Giorgia Meloni per la legge bavaglio (che non c’è). A gennaio si decide sullo sciopero (che non ci sarà). Un caso emblematico di surrealismo (che c’è)