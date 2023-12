L’anno orribile dei sanitari | più di trenta aggressioni nell’Asl Napoli 2 Nord

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Non è stato un Natale sereno per i medici e il personaleo campano. L’ultima aggressione, in ordine di tempo, è avvenuta all’Ospedale San Paolo, zona Fuorigrotta: una donna, in stato di evidente alterazione emotiva, ha aggredito una dottoressa. Momenti di tensione anche L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.