L’anno d’oro del tennis italiano | dai colpi di Sinner al trionfo in Coppa Davis

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) È stato un 2023 da incorniciare per il movimentotico, tornato finalmente alla ribalta del panorama internazionale, dopo anni passati in sordina. La FITP può finalmente vantare un organico di tutto rispetto, in grado di collezionare successi sia di squadra, come la conquista della, che in singolo, condestinato a rimanere nell’olimpo dei grandi di questo sport. L’uomo copertina: JannikLa recensione finale di quest’anno non poteva che partire dal suo voltoo per eccellenza: il ventiduenne altoatesino sta sempre di più bruciando le tappe, tanto da arrivare alla fine delconsolidando la quarta posizione nel ranking ATP. Il suo percorso vincente è partito nel 2019 proprio in quel di Bergamo, quando a soli 17 anni conquista il ...