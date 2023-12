L' anno che verrà sul piano politico | buoni propositi per il 2024 | quasi nulla sui diritti civili

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tra iper l'nuovo, quelli stile 'di buone intenzioni è lastricata la strada per l'inferno', c'è il ...

Paola Caruso , il figlio Michele non migliora. Come molti sanno ormai, l’incubo è iniziato lo scorso anno, quando durante una vacanza a Sharm ... (caffeinamagazine)

Accoltellate, uccise a colpi di pistola, date alle fiamme: 118 le donne uccise dall'inizio dell' anno , 96 quelle assassinate in ambito familiare o ... (sbircialanotizia)

Michelle Hunziker è sempre più innamorata di Alessandro Carollo , che è entrato a far parte della sua quotidianità e di quella delle sue figlie , Sole ... (leggo)

(Adnkronos) – Accoltellate, uccise a colpi di pistola, date alle fiamme: non si ferma nemmeno nel 2023 la violenza contro le donne. Sono 118 le ... ()

Ma l'incubo russo si sarebbe ripresentato a distanza di oltre un, sotto forma di ordigni anti - uomo. Trappole mortaliinfestano un terzo dell'Ucraina, il Paese più contaminato al mondo: ...Tra i buoni propositi per l'nuovo, quelli stile 'di buone intenzioni è lastricata la strada per l'inferno', c'è il ...25°anniversario del presepe di Ardesio: nella sala del Pellegrino, di fronte al Santuario, trova spazio la realizzazione che rappresenta l’intero Comune dell'Alta Valle Seriana, frazioni comprese, da ...Le belle aree residenziali di Ramallah non sono state costruite con i soldi degli aiuti esteri, ma da americani-palestinesi che hanno deciso di investire personalmente nell’area… di Anna ...