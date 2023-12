L’animo umano e la perdita di controllo

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) «La coscienza di “AC” abbracciò tutto quello che un tempo era stato un Universo e meditò sopra quello che adesso era Caos. Un passo alla volta così bisognava procedere. – LA LUCE SIA! – disse “AC”. E la luce fu…» da L’ultima domanda di Isaac Asimov. Per guidare come si deve l’astronave della nostra interiorità, passiamo anni a studiarla, a descriverla, a circoscriverla, in modo tale che i comandi principali siano sotto il nostro sguardo attento e tutti quegli imbarazzanti pulsantini che si nascondono nelle posizioni più astruse non ci distraggano dalla velocità di crociera che abbiamo stabilito. Così facendo, il viaggio interstellare non ci angoscia, perché, possedendo in anticipo le mappe, calcolando con una certa esattezza i rischi eventuali e il carburante necessario, ci pare di governarci adeguatamente, quanto basta almeno per arrivare a destinazione. E quei vetri così ampi che si ...