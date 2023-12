L’altro 2023 | la realtà parallela dei giornali nei titoli più assurdi dell’anno

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) In questi giorni di fine anno, impazzano in tv e suile foto-storie che vorrebbero riassumere i fatti salienti del moribondo (aggettivo non scelto a caso) Duemilaventitre. Anche noi non vogliamo essere da meno e quindi eccovi una sintesi di notizie in prima pagina che abbiamo potuto leggere sui principali quotidiani. A voi i commenti: ci limitiamo a farvene una scanzonata (ma non troppo) esposizione cronologica. Gennaio Il 7 gennaio, Domenico Quirico su La Stampa: “Non c’è tregua nella quarta guerra mondiale”. Per la serie: portiamoci avanti col lavoro… Febbraio Il 27 febbraio, Stefano Cappellini, su la Repubblica, salutava la nomina a segretario del Pd di Elly Schlein con queste parole entusiastiche: “Saremo il partito dei diritti e un problema per la Meloni”. Ed ancora: “Si apre una nuova fase della politica italiana”. Roba forte. Il sol ...