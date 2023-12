Lady D | spunta la lettera segreta che imbarazza la Corona

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) C'è unadiDiana chela Famiglia reale d'Inghilterra. È quella scritta nel maggio del 1993 in cui ritiene l'Irlanda del Nord parte della Repubblica d'Irlanda. L'allora principessa del Galles, che morirà in un incidente stradale a Parigi 5 anni dopo, si espresse in quel modo poco prima di una storica visita della presidente irlandese Mary Robinson a Buckingham Palace. La prima volta che un Capo di Stato dell'Eire mise piede nel Regno Unito. All'epoca i Troubles, la guerra civile tra cattolici pro-Dublino e protestanti-unionisti, mieteva ancora vittime nell'Ulster sotto il dominio britannico. Era ancora vivo il ricordo di Bloody Sunday, la domenica di sangue del 30 gennaio 1972 quando i paracadutisti inglesi spararono sulla folla a una marcia di protesta a Londonderry uccidendo 14 persone. L'uscita di ...

