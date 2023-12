Lady D e l’Irlanda del Nord | le rivelazioni del Guardian

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Pubblicato il 27 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Diana, la principessa del Galles, mostrava "un'evidente ignoranza o noncuranza" circa la posizione costituzionale dell'Irlanda del, credendo addirittura che facesse parte della Repubblica d'Irlanda. Lo ha rivelato il, riprendendo quanto scritto in una nota dall'ambasciatore irlandese nel 1993, secondo cui la defunta principessa, all'epoca ancora sposata con il principe Carlo, si era più volte riferita all'Irlanda delcome parte dell'Irlanda durante una conversazione con l'ambasciatore, Joseph Small, che riportò poi il tutto all'allora presidentessa irlandese, Mary Robinson. L'"incidente" avvenne mentre Robinson si stava preparando per una storica visita a Londra, la prima di un presidente irlandese in carica, durante la quale avrebbe incontrato la Regina Elisabetta II. ...