L’acclamato attore ‘parassita’ Lee Sun-kyun trovato morto a 48 anni nella tragedia di Seul

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tragica scomparsa della star di “Parasite” Lee Sun-: una vita interrotta in mezzo a polemiche Celebrato per la sua interpretazione di un ricco padre nel pluripremiato film “Parasite”, che gli è valso un Oscar nel 2020, la vita di Lee Sun-ha preso una svolta oscura quando è stato scoperto senza vita il 27 dicembre 2023 a, in Corea del Sud. . Le circostanze della sua morte sono al vaglio dell’uomo, con ipotesi che facciano pensare alla possibilità di un suicidio, come riportato dall’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. Circostanze complesse svelate Le autorità hanno rivelato che l’sudcoreano di 48è statoall’interno di un veicolo parcheggiato nel quartiere Seongbuk di Seoul, situatoparte settentrionale della capitale. In ...