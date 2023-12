La voce delle donne | Natale con Avis e pattini | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il concerto La” al Tortuga di Lovere, “con Aivs” a Villongo e la pista di pattinaggio in piazzale degli Alpini a. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 27 dicembre. Ecco gli appuntamenti.Sino alla fine dell’anno al Piazzale degli Alpini torna la pista di pattinaggio su ghiaccio. Noleggio, 8 euro; minori di 12 anni, 6 euro; supporto pinguino, 3 euro; noleggio studente minore di 18 anni: 6 euro il pomeriggio (Promozione valida da lunedì a giovedì). Orario di apertura: da lunedì a giovedì: 14.00-20.00; venerdì: 14.00-23.00; sabato: 10.30 – 23.30; e domenica: 10.30-22.30. Sino al 7 gennaio in piazza Matteotti, a, sarà allestito il “Mercatino di ...